Нарколог Тюрин предупредил о двойной опасности шампанского и сладких вин

Нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые алкогольные напитки несут в себе двойную угрозу для здоровья. К ним относятся игристые вина, включая шампанское, десертные вина, портвейн, вермут, пишет Lenta.ru.
Шампанское опасно из-за содержания углекислоты: пузырьки газа раздражают слизистую желудка, расширяют сосуды и способствуют быстрому попаданию спирта в кровь. Сахар и кислоты вызывают брожение в кишечнике, что приводит к сильной интоксикации и тяжелому похмелью.
Десертные вина, такие как портвейн или вермут опасны сладостью. Сахар маскирует вкус спирта, из-за чего человек может незаметно для себя выпить целую бутылку крепленого вина, получив дозу этанола, эквивалентную 150−200 граммам водки. Помимо этого, сахар в составе вина провоцирует резкие скачки инсулина и значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу.
Ранее врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с 360.ru предупредил, что есть лекарства, которые не признают психотропными но, тем не менее, они влияют на способность управлять автомобилем. В России предложили ввести маркировку несовместимых с вождением препаратов.
Чаще всего на способность управлять автомобилем могут влиять побочные эффекты таких категорий препаратов, как антигистаминные средства, седативные лекарства, антипсихотики, миорелаксанты, отдельные антидепрессанты, анксиолитики (для терапии тревожных расстройств), пишет газета Известия.