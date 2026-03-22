Школьники Кировской гимназии из Ленобласти побывали на заводе «Ладога»

Ученики девятых классов Кировской гимназии им. Героя Советского союза Султана Баймагамбетова Ленинградской области посетили одно из крупнейших предприятий города — ПАО «Завод “Ладога”». Экскурсия организована в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» для профессиональной ориентации школьников, сообщили в образовательном учреждении.
Заместитель начальника отдела новых технологий Борис Смирнов провел ребят по производственным цехам, рассказал об истории предприятия, его масштабах (территория завода превышает 10 гектаров, площадь производственных помещений — почти 68 тысяч квадратных метров) и направлениях деятельности. Основная специализация завода — производство шкафов для распределительных устройств среднего напряжения и оснащение кораблей. Предприятие обеспечивает работой более 500 человек.
Школьники узнали о востребованных профессиях: инженерах, технологах, операторах станков с ЧПУ. У ребят была возможность задать вопросы специалистам и обсудить возможности трудоустройства и получения профильного образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.