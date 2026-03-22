Депутат Новиков: конфликт на Ближнем Востоке опасен своей непредсказуемостью

Депутат отмечает, что разговоры о глобальном мире, которые ведутся уже почти полвека, не лишены оснований. Мир стал более взаимосвязанным и взаимозависимым, чем когда-либо ранее. Поэтому последствия нынешних военных действий на Ближнем Востоке уже ощущаются в разных частях мира.
Еще одна опасность — непредсказуемость.
— Никто заведомо не может предположить, какой будет динамика конфликта, чем этот конфликт завершится, будут ли достигнуты цели нападающей стороны. Ситуация чрезвычайно опасная, — сказал депутат в беседе с Lenta.ru.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют в течение 48 часов. Отстаивать пролив объявили о готовности сразу 22 станы, пишет Царьград.
А накануне был нанесен удар по жилому кварталу в Бейруте. Из-за израильских авиаударов большая часть жителей Дахии была вынуждена уехать в палаточные лагеря беженцев, пишет RT.