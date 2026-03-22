В Молдове ущемляют права людей с тяжёлыми формами инвалидности: Они годами ждут социальных ассистентов — помощь запаздывает

В Молдове люди с тяжёлыми формами инвалидности годами стоят в очереди на персонального ассистента, хотя имеют на это законное право.
По данным Минтруда, услугу получают всего около 6700 человек — причина в катастрофической нехватке финансирования.
Юрист Центра по правам людей с инвалидностью Георге Босый прямо заявил: спрос огромный, но государство отказывается создавать достаточное число ставок. В итоге тысячи людей остаются без помощи на годы.
Даже когда обязанности ассистента берут на себя родственники, ограниченное бюджетное финансирование не позволяет обеспечить всех нуждающихся.
