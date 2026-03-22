NASA доложило о неполадке с антенной на корабле «Прогресс МС-33»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о неполадке при развёртывании антенны российского грузового корабля «Прогресс МС-33». Запуск корабля состоялся в воскресенье с космодрома Байконур.

«После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения “Курс” корабля “Прогресс” не раскрылась в соответствии с планом. Все остальные системы работают штатно», — говорится в заявлении на сайте NASA.

В сообщении также уточняется, что в «Роскосмосе» продолжат работы по устранению неполадки. Если антенну не удастся развернуть, командир МКС, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, возьмёт ручное управление и проведёт стыковку с помощью системы телеоператорного режима управления (ТОРУ).

Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции ожидается 24 марта в 16:35 мск. Корабль доставит на МКС 2509 кг грузов, включая топливо, воду, кислород, оборудование для научных экспериментов и сухие грузы для экипажа.

Ранее «Роскосмос» обнародовал ключевые требования к будущим космонавтам. Даже с учётом развития технологий и появления новых направлений, некоторые требования к отбору до сих пор не смягчились и способны удивить своей строгостью.

