Лерчек покинула больницу ради дня рождения сына

16 марта Лерчек вышла на связь и подтвердила информацию о раке желудка. Она не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. По словам адвокатов Чекалиной, следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник, в том числе в визитах к стоматологу. В свою очередь представители ведомства отметили, что удовлетворили все ходатайства на посещение государственных учреждений.