Лерчек покинула больницу ради дня рождения сына

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, покинула столичную больницу, в которой проходит лечение от онкологии, чтобы лично поздравить сына Льва с его днем рождения. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
Льву исполнилось четыре года, на данный момент он вместе с 10-летними двойняшками Алисой и Богданом живут с отцом. В честь праздника Сквиччиарини опубликовал в личном блоге фотографию, на которой запечатлена вся семья, включая Чекалину.
У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка.
16 марта Лерчек вышла на связь и подтвердила информацию о раке желудка. Она не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. По словам адвокатов Чекалиной, следователь МВД четыре раза отказал ей в посещении частных клиник, в том числе в визитах к стоматологу. В свою очередь представители ведомства отметили, что удовлетворили все ходатайства на посещение государственных учреждений.