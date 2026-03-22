Несколько электричек Нижний Новгород — Казань отменили из-за ремонта путей

Несколько пригородных поездов выводятся из расписания в связи с капремонтом путей на перегоне Зименки — Разд. 296 км — Шониха направления Нижний Новгород — Арзамас 1. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.
30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля отменены электрички № 7001/7002/7004/7006, № 7019/7020/7022/7024 сообщением Нижний Новгород — Казань и электрички № 7007/7009/7011/7012, № 7013/7015/7017/7018 сообщением Казань — Нижний Новгород.
Кроме того, до станции Суроватиха сокращается маршрут следования поездов № 6703/6704 Арзамас — Суроватиха, № 6705/6706 Суроватиха — Арзамас 2 и № 6813/6814 Арзамас 2 — Суроватиха.
По сокращённому маршруту 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16 и 20 апреля будут курсировать электрички № 6717/6718 Суроватиха — Сергач, № 6719 Арзамас 2 — Суроватиха и № 6811/6812 Суроватиха — Арзамас 2.