Как живут сёстры, потерявшие в «Крокусе» мать и брата

«Мы все умерли в тот день, только вы перестали дышать», — такие слова разместила в социальных сетях таганроженка Ангелина Шалаева. Сегодня, 22 марта, вместе с маленькой сестрой девушка побывала у мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
22 марта 2024 года — страшная дата, полторы сотни погибших. В их числе — Виктория Ченгаева, её муж Василий и сын-школьник Артемий. Это семья Ангелины. А сама она в 27 лет стала приёмной мамой для родной сестрёнки. Сейчас, по прошествии двух лет, девушка до сих пор не может поверить в произошедшее. Подробностями личных переживаний дончанка поделилась с подписчиками, подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Носилась по больницам и моргам.
Два года назад, вечером 22 марта 2024-го, в зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт группы «Пикник». Однако в зал пробрались вооружённые террористы, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. Погибло около полутора сотен человек, ещё почти 600 были ранены.
В числе погибших оказалась члены многодетной семьи из Таганрога — 41-летний отец Василий, 44-летняя мать Виктория и сын-подросток. В семье остались две дочери. Старшей пришлось оформить опеку над младшей, пройти через бюрократический, моральный и эмоциональный ад.
«Я не верю, что это я носилась по больницам и моргам, что моя семья — “останки”, что мы ехали 1100 км наперегонки с машиной, в которой везли гробы с останками моей семьи», — пишет Ангелина.
Она выложила много снимков: лучезарные, красивые, счастливые. Всё время вместе. Но теперь — только на фотографиях.
«Не верю, что мне пришлось рассказывать пятилетнему ребёнку, что такое смерть, и что это её родители больше не придут. Не верю, что события в жизни доводили меня до того, что я не могла умыться, потому что боялась закрыть глаза», — делится тяжёлыми воспоминаниями Ангелина.
Девушка рассказывает, что не спала неделями, что боялась каждого шороха.
«Не верю, что это я “опознавала” непонятные пакеты с останками. Не верю, что всё это было. А было как вчера», — заключила дочь погибшей в теракте женщины.
Была на кладбище у мамы.
Сегодня, написала Ангелина, её сестрёнка впервые побывала у мемориала погибшим в концертном зале. Девочка ранее уже навещала на кладбище маму и брата Тёму, говорит, хочет и к папе. Но пока такой возможности, призналась девушка, нет.
Известно, что Виктория с сыном похоронены в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Папа Василий Хозин похоронен в Оренбургской области. Его последним сообщением, как ранее писала Ангелина, было «Если что, я вас люблю».
По пути к мемориалу малышка в руках держала трогательную открытку, которую, очевидно, смастерила своими руками. На ней — изображение котёнка и подпись чёрным фломастером: «Мама, Папа, Тёма».
«Такая вот семья была, — публикуя новые фото, рассказывает в своём канале девушка. — Теперь у нас “дурацкая семья, потому что было 5, а стало 2”. Мы, конечно, и вдвоём классная семья, но в контексте того, что могло бы остаться 5, очень дурацкая».
Среди других дончан, которые погибли в теракте — жительница Волгодонска Анна Макарская, которая приехала в гости к сестре Татьяне. Обе погибли. У них остались дети и пожилая мать.
А вот жительница всё того же Матвеево-Курганского района Елена Серёгина спаслась во время теракта, однако получила пулевое ранение. Также известно о таганроженке Божене Зажицкой. Она опоздала на концерт, успела взять номерок и оставить куртку в гардеробе, как всё началось. Девушке удалось одной из первых покинуть зал, благодаря чему она осталась жива.
Террористов, которые были задействованы в вооружённом нападении, недавно осудили. Им всем дали пожизненное.