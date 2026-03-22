Верхневолжских предпринимателей приглашают на конкурс «Бизнес-Старт»

Прием заявок на грантовый конкурс «Бизнес-Старт», организованный в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», открыт до 13 апреля. Принять участие в нем могут инновационные компании, расположенные в Тверской области, сообщили аппарате регионального правительства.
В рамках конкурса предоставляют грант в размере до 18 млн рублей. Предприятия, претендующие на такую меру поддержки, должны заниматься коммерциализацией разработок и расширением производства инновационной продукции. Наличие статуса «Малая технологическая компания» дает дополнительный балл при оценке заявки. При этом предприятиям необходимо учесть, что проект за счет такой меры поддержки необходимо реализовать в течение 12 месяцев. Кроме того, внебюджетное софинансирование должно составлять не менее 30% от суммы гранта.
Подать заявку можно по ссылке. Больше информации представлено на сайте Фонда содействия инновациям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.