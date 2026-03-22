Орбан: Украинский конфликт приведет к разорению стран Европы

Вооруженный конфликт на Украине приведет к разорению стран Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
«Немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны. Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что (конфликт — прим. ред.) разорит нас», — отметил Орбан.
Премьер Венгрии отметил, что власти Германии продолжают финансировать Украину и продление конфликта, однако не понимают, что не смогут делать это в продолжительной перспективе.
Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия не намерена поддерживать ни одно решение Евросоюза в пользу Украины. Как заявил Орбан, такая позиция обусловлена ситуацией с блокировкой нефтепровода «Дружба».