Маликов: «Отношения не меряются деньгами»

После яркого выступления на концерте «Звезды Дорожного радио» Дмитрий Маликов пообщался с представителями СМИ в специальной пресс-зоне.
Артист рассказал о семейных торжествах, поделился мыслями о взрослении дочери и объяснил, почему в их семье на первое место ставят не материальные ценности, а глубокие чувства.
Певец отметил, что недавно они с супругой Еленой отметили годовщину свадьбы. Говоря о дочери Стефании, Маликов признался: «Она стала мудрее. Главное, чтобы с будущим супругом они мэтчились, как сейчас говорят. Стеша очень сильно поменялась».
В ходе разговора журналисты засыпали певца вопросами, на которые он отвечал предельно откровенно. Репортеров интересовало, сколько бриллиантов было подарено супруге по случаю очередной годовщины.
«На сколько встряли?», — спросили репортеры.
Маликов с улыбкой парировал: «Это значит, типа попал. Да, да, да. Ой, ну у нас такие отношения не меряются деньгами. Я вот об этом думал. Вчера как раз есть такая рубрика, по-моему, на телеканале “Культура”, называется “Больше, чем любовь”. Потому что любовь — это прекрасное чувство, да, высочайшее. А есть жизнь, есть судьба, есть карма, есть какие-то вещи, которые не определяются вот этим даже чувствами. Это выше просто, понимаете? Поэтому так есть. Поэтому какие там камни, не камни. Потом мы уже прошли вот этот момент материального насыщения, наполнения».
Коснулись и темы цветов: журналисты поинтересовались, кто в семье чаще всего дарит букеты. Музыкант объяснил, что с этим вопросом они справились без лишних трат.
«Сейчас такие красивые цветы: у нас всегда в доме цветы — то у меня с концерта, то у Стеши от поклонника», — уточнил артист.
Когда журналисты спросили, не помогает ли он дочери выбирать ухажеров, и стоит ли уже знакомиться с потенциальным женихом «по-серьезке», Маликов подчеркнул, что ему не важно финансовое положение будущего избранника. Гораздо важнее другое.
«Мне важно, чтобы это был человек, чтобы они были парой. Понимаете, чтобы они шли по жизни вместе, потому что деньги — штука наживная, как и любые материальные ценности. А вот отношения… Чтобы люди дорожили друг другом, чтобы не могли друг без друга жить, чтобы это продлилось долгие годы. Вот что самое важное», — подчеркнул певец.