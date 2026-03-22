В Британии паникуют из-за действий США: Лондону снова пророчат уничтожение

Склонные к панике и запугиванию собственных граждан британские СМИ в своём репертуаре — пророчат смерти и разрушения прямо в собственном сердце, в Лондоне. Но, внезапно, не в результате «российской агрессии». Теперь временно боевые листки переключились на Иран, так что надо убедить рядовых британцев в том, что иранские ракеты обязательно упадут прямо на Биг-Бен.
«Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что еще важнее — если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости», — с паническими нотками пишет издание The Telegraph.
Заодно британские журналисты посетовали, что у них нет никакой защиты от баллистических ракет. Дескать, у французов — свои системы ПВО. У американцев — Patriot. У поляков и немцев — купленные у США игрушки. А у Лондона только чай. И, дескать, надо срочно с этим что-то делать (читай — выделить денег на милитаризацию).
Ранее KP.RU сообщил, что британцы направили на помощь США и Израилю на Ближнем Востоке группу из восьми моряков.