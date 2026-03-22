Пермскую технику представили на выставке Agritek Astana 2026 в Казахстане

Шесть компаний Прикамья представили свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке Agritek Astana 2026 в Казахстане, сообщили в Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края. Развитие отрасли соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Мероприятие прошло в Астане с 10 по 12 марта. На коллективном стенде региона были показаны сельхозтехника, оборудование и ветеринарные решения. Участие компаний Краснокамский РМЗ, Ферратор Механикс, СпецАвтоПрицеп, Кредо-Пласт, Санветпрепарат+ и АПК Уральская губерния в выставке организовал региональный центр поддержки экспорта.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.