В Жигулевске стартовала спартакиада «Трудовые резервы»

Ежегодная спартакиада производственных коллективов открылась в городе Жигулевске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Соревнования проходят в ходе реализации госпрограммы «Спорт России».
Открытие прошло в спортивном комплексе «Атлант». За победный кубок поборются семь команд: ЗАО «Жигулевские стройматериалы», Жигулевская профсоюзная организация образования, АО «Самарская сетевая компания», филиал ПАО «РусГидро» — Жигулевская ГЭС, Дума городского округа, АО «АКОМ» и администрация Жигулевска.
Стартовала спартакиада с перетягиванием каната. Победителем этого зрелищного испытания стала команда администрации. Спартакиада продлится несколько месяцев, участникам предстоит проявить себя в различных спортивных дисциплинах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.