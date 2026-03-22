SHAMAN намекнул на детей с Мизулиной после свадьбы: «Поживём — увидим»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, высказался об отцовстве, вере и о том, какая песня сегодня наиболее ярко отражает его творческий путь.
На вопрос, может ли он выделить одну композицию, которая стала для него главной, SHAMAN ответил: «У нас песня есть. “Я русский”, я думаю, что вот она. Но, кстати говоря, в скором времени я выпущу ещё нечто подобное, потому что уже есть это понимание. Так что обязательно сообщим вашим коллегам, как только релиз состоится».
Журналисты также поинтересовались, не забыл ли артист, каково это — быть отцом, и планирует ли он с Екатериной Мизулиной вновь стать родителем. Певец ответил уклончиво: «Поживём — увидим, тут как Бог. Понимаете, в чём дело, торопить события не стоит».
На вопрос, часто ли он просит об этом Бога, SHAMAN заметил с улыбкой: «В принципе, общение с Богом каждый день происходит не только у меня, у каждого из нас. Когда мы просыпаемся, открываем глаза — это, собственно, уже с этой секунды происходит общение».