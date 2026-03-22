В детской библиотеке Труновского округа Ставрополья начался капремонт

Капремонт филиала № 16 «Донская детская библиотека» начался в селе Донском в Труновском округе Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Специалисты уже выполнили демонтаж фасадной облицовки, потолка, пожарной сигнализации, заменили систему отопления. Впереди — обновление инженерных коммуникаций и внутренних помещений. Цель ремонта — создать современное, безопасное и уютное пространство, куда дети будут приходить с удовольствием.
«Детская библиотека в Донском должна стать местом притяжения для ребят. Мы хотим, чтобы дети бежали сюда с удовольствием — общаться, узнавать новое, развиваться. Ремонт позволит создать именно такую среду: современную, технологичную и по-настоящему дружелюбную. Уверена, что обновленная библиотека полюбится и детям, и родителям», — рассказала глава Труновского округа Нина Аникеева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.