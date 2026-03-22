Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на предприятии «Шешмастройсервис» повысят эффективность

Там начнут использовать производственный анализ и разработают стандарты автономного обслуживания оборудования.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие АО «Шешмастройсервис» в Республике Татарстан внедрит бережливые технологии в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан.

Пилотной зоной выбрана «Бригада 1 строительно-монтажного участка» — критически важный этап производственного процесса. На текущем этапе уже внедрен производственный анализ, разрабатываются стандарты автономного обслуживания оборудования, стандартные операционные карты и внедряются принципы 5С.

Создание эталонного участка позволит повысить производительность труда, сократить операционные издержки и сформировать культуру постоянных улучшений среди сотрудников. Успешный опыт планируется транслировать на другие направления деятельности компании.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.