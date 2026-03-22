ВС США опровергли данные о сбитом Ираном истребителе F-15

В США назвали ложью заявления Ирана о перехвате и ликвидации истребителя F-15 на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло информацию о сбитом Ираном американском истребителе F-15. Об этом говорится в посте боевого командования, опубликованном в социальной сети X.

В публикации представители США назвали подобные сообщения ложью, утверждая, то ни один из американских военных самолетов не был сбит иранскими силами. При этом ранее Вооруженные силы Ирана заявили, что смогли перехватить истребитель в ходе боевых действий против США и Израиля.

Ранее KP.RU сообщал, что представители исламского государства заявили о поражении трех американских истребителей в зоне конфликта на Ближнем Востоке. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» отметили, что также в регионе были уничтожены элементы техники США при помощи средства противовоздушной обороны.

