ВС США опровергли данные о сбитом Ираном истребителе F-15

Центральное командование Вооруженных сил США опровергло информацию о сбитом Ираном американском истребителе F-15. Об этом говорится в посте боевого командования, опубликованном в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщал, что представители исламского государства заявили о поражении трех американских истребителей в зоне конфликта на Ближнем Востоке. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» отметили, что также в регионе были уничтожены элементы техники США при помощи средства противовоздушной обороны.