В Вавиловском университете в Саратове прошел акселератор «Агростартап»

Акселерационную программу «Агростартап», организованную в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», провели в Вавиловском университете в Саратове. Об этом сообщили в учреждении.
За месяц в очно-заочном формате прошло 11 мероприятий, участниками стали 422 студента. Программа направлена на генерацию и внедрение агростартапов с высоким потенциалом коммерциализации. Участники разрабатывали проекты для подачи на конкурс «Студенческий стартап», победители которого получают грант в 1 млн рублей. В прошлом году 28 студентов университета уже стали обладателями таких грантов.
Студенты взаимодействовали с представителями Союза молодых предпринимателей Поволжья, «Опоры России» и регионального бизнес-инкубатора. Для них провели лекции, мастер-классы и экспертные сессии от гостей из Москвы, а также встречи с бизнес-сообществом региона.
«Развитие малого агробизнеса сегодня особенно важно. Многие победители ведут бизнес на селе уже в нескольких поколениях. Это особенно важно сегодня, когда многие покидают село ради преимуществ жизни в больших городах. Сегодня аграрное производство — это во многом высокотехнологичный бизнес, широко распространены системы точного земледелия, параллельного и автовождения, картирования полей и другие. Мы всегда готовы оказать поддержку нашим выпускникам и проконсультировать их в вопросах развития своего бизнеса», — отметил ректор Дмитрий Соловьев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.