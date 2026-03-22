Два самолета-дозаправщика ВВС США направились в сторону Ормузского пролива

Самолеты-дозаправщики США направились в сторону Ормузского пролива после заявлений Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Два самолета-дозаправщика американских ВВС направились от Тель-Авива в сторону Ормузского пролива, следует из полетных данных.

Boeing КС-46А Pegasus и Boeing КС-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива в 10:00 по московскому времени. Около 10:48 по Москве лайнеры отключили транспондеры, которые позволяют отслеживать их местоположение.

Самолеты поднялись в небо на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут нанести удары по ряду электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судов за 48 часов.

Впоследствии Иран пригрозил США полной блокировкой судоходства по Ормузскому проливу в случае ударов по ТЭЦ.

