В Перми построят термальный комплекс

В его состав войдут бассейны, бани, сауны и лаунж-зоны.

Источник: Национальные проекты России

Многофункциональный термальный комплекс построят в пермском микрорайоне Ива к 2030 году, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Прикамья. К его созданию привлекут инвестора, поддержку которому оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект по строительству многофункционального термального комплекса получил приоритетный статус. Инвестиции составят около 1,4 млрд рублей. В состав комплекса войдут бассейны, бани, сауны, лаунж-зоны и паркинг. Статус приоритетного проекта позволит инвестору получить земельный участок в аренду без торгов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.