Лариса Долина на концерте в Подольске почтила память жертв теракта в «Крокусе»

Напомним, 22 марта 2024 года вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус сити холл». Четверых непосредственных участников атаки задержали в Брянской области неподалёку от украинской границы — один из преступников попытался спастись от погони, забравшись на дерево, но силовики не стали церемониться и просто спилили его вместе с беглецом. Второй Западный окружной военной суд вынес жёсткий приговор: 15 фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Суд также постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших. Сегодня, во вторую годовщину трагедии, россияне несут цветы к мемориалу, чтобы почтить память жертв.