Обезьяна Шарлотта отказалась от ребенка в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке самка макаки вандеру по имени Шарлотта отказалась от своего ребенка, после чего сотрудники учреждения дали ему плюшевую игрушку, чтобы не лишать контакта. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе зоопарка.
— Для Шарлотты это была первая беременность, а значит, и первый опыт материнства. Кроме того, самка занимала самое низкое положение в иерархии группы. В таких условиях молодая мать не всегда может полноценно заботиться о новорожденном, так как более взрослые и доминантные самки нередко вмешиваются, — говорится в сообщении.
Сначала макака находилась вдали от своей группы. Ее мать и сестра проявляли интерес к ребенку, но ничего не предпринимали. Уже на третий день детеныш оказался у своей бабушки. Сотрудники зоопарка решили подождать, поскольку была надежда, что Шарлотта заберет ребенка на кормление, но этого так и не случилось, передает Telegram-канал Ленинградского зоопарка.
Похожий случай произошел в японском зоопарке Итикавой с детенышем макаки по имени Панч. Он приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спит и повсюду ходит с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».