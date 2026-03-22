Обезьяна Шарлотта отказалась от ребенка в Ленинградском зоопарке

Сначала макака находилась вдали от своей группы. Ее мать и сестра проявляли интерес к ребенку, но ничего не предпринимали. Уже на третий день детеныш оказался у своей бабушки. Сотрудники зоопарка решили подождать, поскольку была надежда, что Шарлотта заберет ребенка на кормление, но этого так и не случилось, передает Telegram-канал Ленинградского зоопарка.