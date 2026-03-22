«Рогатый монстр» в консервах напугал жительницу Кузбасса

Странное рогатое существо в банке с консервами напугало жительницу Кузбасса. Об этом рассказывает издание VSE42.Ru.
Женщина открыла банку с килькой и обнаружила внутри неизвестное создание. Все тело существа покрывали жесткие отростки, похожие на рожки.
Как выяснилось, в консервы попала рыба из семейства бычковых — пуголовка. Она может вырастать до 15 сантиметров. По словам пользователей соцсетей, такие экземпляры нередко встречаются в рыбных консервах.
Специалисты отмечают: эта рыба не представляет опасности для здоровья. Однако из-за необычного внешнего вида многие все же предпочитают не есть ее.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.