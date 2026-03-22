В Ленинском районе Воронежа продолжаются работы весеннего месячника благоустройства

В Ленинском районе Воронежа стартовал весенний месячник благоустройства. Работы ведутся по заранее утвержденному графику: основные мероприятия первого этапа сосредоточены на ручной и механизированной уборке территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 22 марта.
С минувшей пятницы специализированные бригады приступили к выполнению запланированных задач. На данный момент основные усилия направлены на очистку обочин дорог и тротуаров от пескосмета. Для достижения максимального эффекта используется комбинированный подход: там, где позволяет инфраструктура, задействована спецтехника, на сложных участках уборка проводится вручную.
Особое внимание уделяется ключевым магистралям и общественным пространствам. Работы организованы на улицах Свободы, Кирова, Кольцовской, Плехановской, а также на Вогресовской дамбе и виадуке на улице 9 Января. Для оперативности выполнения задач коллектив комбината благоустройства работает в круглосуточном режиме.
Следующий этап месячника намечен на апрель. К уборке присоединятся трудовые коллективы местных предприятий и учреждений. Также запланировано проведение традиционных санитарных дней и субботников, что позволит расширить зоны охвата и продолжить наведение порядка после зимнего периода.