В Киеве произошел масштабный пожар на складах, четыре района охвачены дымом

Пожар произошел в Деснянском районе Киева на площади 3 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

На окраине Киева произошел масштабный пожар, который вспыхнул на нескольких складах. Об этом говорится в сообщении мэрии украинской столицы.

«По предварительной информации, пожар произошел в складских помещениях общей площадью 3 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным местной администрации, задымление фиксируется в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах города. Местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице в связи с возникшей обстановкой. Как отмечают украинские СМИ, пожар произошел в Деснянском районе Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что в украинской столице произошла серия взрывов 26 февраля. В результате инцидента вспыхнули пожары в Голосеевском и Печерском районах города, они были оперативно ликвидированы.