В ауле Новкус-Артезиан на Ставрополье возведут модульную амбулаторию

Современную модульную амбулаторию построят в 2026 году в ауле Новкус-Артезиан в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы проведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Получать помощь медиков в новой амбулатории будут свыше 2 тысяч жителей Новкус-Артезиана. В лечебном учреждении оборудуют кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, смотровую, процедурную и прививочную. Еще там обустроят помещение для хранения медикаментов. Подчеркивается, что ввод новой амбулатории в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на Нефтекумскую районную больницу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.