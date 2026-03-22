Власти США сообщили о хаосе в аэропортах из-за частичного шатдауна

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — сообщило ведомство в соцсети Х*.
В министерстве возложили ответственность за этот хаос на демократов.
Напомним, в середине февраля в США начался частичный шатдаун подразделений Министерства внутренней безопасности из-за проблем с финансированием. Сообщалось, что шатдаун затронул около 13% федеральных гражданских госслужащих.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.