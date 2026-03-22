Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти США сообщили о хаосе в аэропортах из-за частичного шатдауна

Пассажиры сталкиваются с очередями на досмотрах и задержками рейсов.

Источник: Аргументы и факты

В американских аэропортах наблюдается хаос из-за частичного шатдауна, туристы сталкиваются с долгими очередями на досмотрах и задержками рейсов, сообщили в министерстве внутренней безопасности США.

«Аэропорты от побережья до побережья сталкиваются с серьёзными задержками, многочасовыми очередями на досмотр и пропущенными рейсами», — сообщило ведомство в соцсети Х*.

В министерстве возложили ответственность за этот хаос на демократов.

Напомним, в середине февраля в США начался частичный шатдаун подразделений Министерства внутренней безопасности из-за проблем с финансированием. Сообщалось, что шатдаун затронул около 13% федеральных гражданских госслужащих.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

