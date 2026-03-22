Учебный центр Казанского вертолетного завода обучил более 300 человек

Более 300 человек прошли обучение по программам профподготовки и переподготовки в производственно-учебном центре (ПУЦ) Казанского вертолетного завода в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Центр готовит специалистов по востребованным на заводе профессиям: слесарь механосборочных работ, токарь, оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, сборщик-клепальщик, контролер. Занятия проходят в оснащенных аудиториях и на учебных участках с применением реального производственного оборудования.
Обучение доступно для различных категорий граждан, включая сотрудников других предприятий. Новую или смежную профессию там получили работники девяти заводов Татарстана.
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов отметил, что ПУЦ отвечает задачам холдинга по популяризации рабочих профессий, а также может готовить кадры для других отраслей благодаря высокой материально-технической базе и профессионализму преподавателей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.