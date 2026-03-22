В Тольяттинской больнице № 5 начал работу новый аппарат МРТ

Новый магнитно-резонансный томограф ввели в эксплуатацию в Тольяттинской городской больнице № 5, сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. Обновление медоборудования ведется в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый томограф оснащен усовершенствованной градиентной системой, позволяющей получать высокое качество визуализации внутренних органов и тканей, а также инновационными последовательностями сканирования.
Аппарат предназначен для исследования головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза. Стол рассчитан на пациентов весом до 110 кг, диаметр туннеля — 60 см.
Главврач Александр Вавилов отметил, что кабинет МРТ будет принимать не только пациентов стационара, но и поликлиник города, а также других медучреждений области. Внедрение передовых технологий повысит точность диагностики и ускорит постановку диагноза.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.