Россиянин захотел поделить с бывшей женой стоимость увеличения груди, но получил отказ

Житель Подмосковья после развода попытался взыскать с бывшей жены половину стоимости пластической операции по увеличению груди, но суд ему отказал. Об этом, ссылаясь на семейного юриста Яну Кирееву, пишет РИА Новости.
Супруги прожили вместе почти 12 лет и развелись два года назад. В суде мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, разделить денежные средства, передать бывшей жене общие кредиты, а отдельным пунктом указал компенсацию за пластическую операцию, сделанную в начале брака.
Россиянин настаивал: операцию оплатили из общего бюджета, поэтому он имеет право на компенсацию — около 65 тысяч рублей. Суд в удовлетворении этого требования отказал. В решении отметили, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.
