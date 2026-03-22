Россиянин захотел поделить с бывшей женой стоимость увеличения груди, но получил отказ

Россиянин настаивал: операцию оплатили из общего бюджета, поэтому он имеет право на компенсацию — около 65 тысяч рублей. Суд в удовлетворении этого требования отказал. В решении отметили, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.