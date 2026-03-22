Концерт Shamanа не заинтересовал волгоградцев

Волгоградцы неохотно покупают билеты на концерт Shamanа, который должен состояться 24 апреля в ЭкспоЦентре. На 22 марта нераспроданными остаются больше половины билетов.

Минимальная стоимость входа на концерт певца составляет 2,5 тысячи рублей, а самые дорогие билеты стоят 9 тысяч. Активнее всего раскупали самые дешевые билеты, хотя некоторые не пожалели 5 и даже 7 тысяч.

Напомним, ранее волгоградцы также проигнорироваликонцерт Лолиты после скандального высказывания певицы. В марте прошлого года певица была вынуждена отменить запланированный концерт в Волгограде. Тогда поводом послужило обращение активистов.

Фото: Shaman / vk.com; Скриншот Яндекс Афиша.