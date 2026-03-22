Член ОП РФ Асафов провел лекцию о сохранении исторической правды

Член Общественной палаты Российской Федерации, лектор Российского общества «Знание» Александр Асафов провел лекцию о сохранении исторической памяти и роли подводного флота. Встреча с ветеранами, школьниками и представителями общественных организаций прошла в Музее истории Военно-морского флота России в Северном Тушине.
Площадкой для лекции стал зал, размещенный внутри подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». Ее построили в 1980 году и направили для несения службы на Северном флоте.
Александр Асафов напомнил, что подводные лодки были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей российского флота 120 лет назад, в марте 1906 года. «Это стало важной вехой в истории отечественного военно-морского флота и положило начало развитию подводных сил, которые и в 20 веке, и сейчас остаются важнейшей составляющей обороноспособности страны. Не случайно эта лекция проходит именно здесь — в пространстве, непосредственно связанном с историей флота и памятью о службе моряков», — отметил он.
Говоря о преемственности воинской славы, Александр Асафов привел в пример события Великой Отечественной войны. Например, освобождение Мариуполя в сентябре 1943 года в ходе Донбасской операции. Важную роль тогда сыграли действия морской пехоты, освободившей город и порт. Также в ходе лекции было отмечено, что в современной истории военно-морской флот продолжает играть значимую роль в защите интересов государства. В 2022 году, в ходе специальной военной операции, морпехи участвовали в нескольких знаковых операций, в их числе — освобождение Мариуполя, Бердянска и других населенных пунктов исторических регионов России.
«Историческая память и защита правды о подвигах наших предков сегодня приобретают особое значение. Очень важно, чтобы дети и молодежь знали историю не только по учебникам, но и через такие живые примеры, как подвиг моряков-подводников, морских пехотинцев и всех защитников Отечества», — подчеркнул Александр Асафов.
В завершение мероприятия сотрудники музея провели экскурсию по отсекам подводной лодки.