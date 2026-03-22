В образовательном центре в Ленобласти прошло профориентационное занятие

Профориентационное занятие курса «Россия — мои горизонты» прошло в Важинском образовательном центре в Ленинградской области, сообщили в учреждении. Мероприятие прошло в практико-ориентированном формате при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Учащиеся познакомились с современными и перспективными профессиями: нейролингвист, инженер-инсталлятор, программист (фронтенд-разработчик). Занятие началось с изучения формулы выбора профессии, которая помогает определить подходящее направление. Школьники разобрали ее ключевые элементы: предмет профессиональной деятельности, дополнительные образовательные направления, школьные предметы, личные цели, условия труда, необходимые качества и компетенции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.