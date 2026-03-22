«Может воспользоваться только донорским сперматозоидом, а не привести за руку гражданского мужа». Акушер-гинеколог объяснила особенности ЭКО для одиноких женщин в Беларуси

Врач — акушер-гинеколог Светлана Мазитова, заведующая женской консультации Клинического родильного дома Минской области, объяснила в эфире телеканала СТВ правила ЭКО для одиноких женщин в Беларуси.
По словам специалиста, в кабинет планирования семьи зачастую обращаются женщины, которые в браке не состоят, но планируют беременность со своим партнером. Интересно, что если для такой пары поступает рекомендация обращаться к экстракорпоральному оплодотворению, акушер-гинеколог прежде всего советует заключить брак.
«Для того, чтобы попасть в программу», — уточнила Светлана Мазитова.
Мало того, есть, по словам врача, и еще один важный нюанс:
«В брак все равно придется вступать, если они хотят в качестве отца ребенка иметь своего партнера. Потому что одинокая женщина имеет право воспользоваться донорским сперматозоидом из базы. Только донорским. А не привести за руку своего гражданского мужа и сказать, что он будет тем самым донором на каких-то бесплатных основаниях».
