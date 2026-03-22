Для памятника природы «Высокий берег реки Кубань» установили охранную зону

Охранную зону для памятника природы регионального значения «Высокий берег реки Кубань» установили в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Мера направлена на защиту природного объекта от неблагоприятного антропогенного воздействия. Охранная зона расположена в Тбилисском районе, ее площадь составляет 169 638 квадратных метров, срок действия — бессрочный.
Памятник природы получил статус ООПТ в 2021 году для сохранения участка целинной кустарниковой степи и пойменного лесного массива. В минприроды региона отметили, что охранная зона станет буферной территорией, защищающей экосистемы. В ближайшее время планируется создать еще несколько охранных зон для особо охраняемых природных территорий края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.