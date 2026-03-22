Доцент РУДН: здоровому человеку в сутки безопасно потреблять 400 мг кофеина

Кофе остается одним из самых популярных и обсуждаемых напитков. Его влияние на организм зависит не только от количества, но и от сорта зерен, способа приготовления и индивидуальных особенностей метаболизма.
В среднем кофеин выводится из организма за 4−5 часов, а безопасной суточной дозой для взрослого считается 400 мг кофеина (разовая — не более 200 мг), для беременных — не более 200 мг в сутки.
— Это соответствует, например, одной порции cold brew (400 мл), двум чашкам кофе по-турецки (по 75 мл) или двум порциям фильтр-кофе (по 240 мл). Допустимую дозу также содержат три двойных эспрессо (по 60 мл) или четыре чашки растворимого кофе (по 240 мл), — говорит RT кандидат медицинских наук, доцента кафедры общей и клинической фармакологии медицинского института РУДН Ольга Бутранова.
А вот избыток кофеина может вызвать бессонницу, тревожность, раздражительность, тахикардию, тремор и проблемы с ЖКТ. Чрезмерное потребление напитка повышает риски остеопороза из-за дефицита кальция.
Особо внимательно к кофе нужно относиться людям с гипертонией, пожилым и детям.
Кстати, сорт зерен тоже имеет значение, он укажет на содержание кофеина: в робусте его в два раза больше, чем в арабике. Пить кофе врачи рекомендуют утром и даже говорят, что это полезно. Например, недавнее исследование в США показало, что утренняя чашка кофе снижает риск смерти от всех причин на 16%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%.
При этом не стоит пить обжигающе горячий напиток. Онколог Лиана Садыкова предупредила, что такая привычка увеличивает риск рака пищевода: исследования показали, что частое употребление очень горячей жидкости провоцирует хроническое воспаление слизистой пищевода, которое со временем может переродиться в злокачественную опухоль, пишет Lenta.ru.
Кстати, лекарства нельзя запивать чаем или кофе. Это может не только свести на нет лечение, но и навредить здоровью, предупредил в беседе с aif.ru кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.