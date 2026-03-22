Петровская набережная в Воронеже приглашает на весеннюю прогулку

Ранняя весна в Воронеже приглашает на прогулку по Петровской набережной.
В марте с Петровской набережной открывается завораживающий вид, когда водохранилище освобождается ото льда, и граница между зимой и летом особенно видна в это время года.
Горожанам пора выйти на прогулку.
Именно сейчас на воронежской набережной можно найти идеальный баланс между неспешной прогулкой и активной пробежкой. В марте холодный воздух дует в спину, но при этом весеннее солнце ослепляет глаза, отражаясь между оставшимся льдом и перспективной водной гладью.