Минобороны: 60 беспилотников уничтожили над регионами России за два часа

В период с 18:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 33 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Смоленской области, семь БПЛА — над территорией Новгородской области, три — над территорией Ленинградской области, — говорится в сообщении.
Кроме того, два вражеских дрона сбили над территорией Тверской области и один — над территорией Курской области, передает ТАСС.
В ночь с 21 на 22 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников. По данным российского оборонного ведомства, дроны ВСУ сбили над Московским регионом, над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря.
В период с 13:00 до 18:00 отечественные силы ПВО уничтожили 97 вражеских дронов над регионами России. Больше всего летательных аппаратов уничтожили над Брянской областью — 47 беспилотников.