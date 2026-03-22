Валерия сказала, кто чаще мирится с Пригожиным, и дала совет по похудению

На концерте «Звёзды Дорожного радио» Валерия не только исполнила хиты, но и пообщалась с гостями фестиваля. Внимание к певице было приковано не только из‑за музыки: журналисты расспросили её о винтажном наряде, в котором она вышла на сцену. Артистка призналась, что платье — настоящий раритет.
Один из журналистов поинтересовался, изменилась ли фигура Валерии с тех времён. Артистка, известная своей стройностью, с улыбкой ответила, что это «даже невозможно вот так сказать», отметив, что форму не теряет.
Особый интерес у журналистов вызвала тема отношений с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным. Валерия рассказала, как они проводят время в машине.
«Мы разные вопросы решаем вместе. У меня и муж, который тоже работает в этот момент, куча созвонов, кому-то даём интервью параллельно. И прямые эфиры у нас из автомобиля. Честно, вот вообще не до расслабляться. Бывает время без работы. Но мы все это планируем заранее», — рассказала артистка.
Журналисты напомнили певице недавнее заявление Пригожина о том, что он не может похудеть из‑за ее бешеного графика. Валерия с иронией отреагировала на это.
«А как будто бы я этот график составляю? Как же, из‑за меня! Я ему график придумала?» — с иронией сообщила певица.
Певица призналась, что они с супругом нашли способ сохранять личное пространство.
«Большая квартира, он в одной части, я в другой. И у нас есть такая музыкальная комната с хорошей звукоизоляцией. Если громко — иди туда. А он там не любит разговаривать, потому что он не может контролировать всю ситуацию. А вот в центре квартиры, в зале, он всех всё видит, всё у него под контролем. И в кабинете по этой же причине никогда не сидит — хочется быть в центре событий. Надоедает — отправляю его», — призналась Валерия.
На вопрос, кто чаще первым подходит мириться, Валерия ответила, что это зависит о того, кто виноват.
«А кто чаще виноват?» — спросили журналисты.
«Догадайся?! Конечно, я. Поэтому я чаще подхожу», — призналась артистка.
Певицу также спросили, комфортно ли ей быть «сильной женщиной, которая всегда в ресурсе, всегда успевает, всегда собранная».
«Я не знаю, я не могу быть другой, я не умею быть другой, мне хорошо быть собой», — заявила певица.
Она поддержала телеведущую Регину Тодоренко, у которой трое детей и плотный график.
«У меня тоже было трое детей. Я жила примерно в таком же графике, как и Регина, только у меня ещё был своеобразный муж. Поэтому я понимаю её. Я поглядываю на нее и думаю: ой, неужели я всё то же самое делала? Всему своё время. У неё сейчас такой этап: детки маленькие, нужно всё успевать и работать, и мужу внимание, и детям. У них потрясающая семья. Я очень рада за них», — поделилась Валерия.
Говоря о поддержании формы, Валерия дала неожиданный совет: йога не помогает в этом деле.
«Йога… от йоги точно не похудеете. Я вам говорю как человек, в этом деле разбирается. Нет, йога прекрасна для здоровья, для того, чтобы быть в форме, но все-таки нужно просто контролировать питание», — рассказала артистка.
По словам певицы, если у нее есть свободный час, она выбирает спортзал, а не массаж или процедуры для тела. Но за лицом артистка следит тщательно. Сейчас она тестирует аппарат «эндосфера».
«Какой-то панацеи, одной какой-то волшебной пилюли не существует для тела и лица. Если ты правильно питаешься, много тренируешься, делаешь какие-то элементарные процедуры для лица, для тела, то всё работает», — заключила артистка.