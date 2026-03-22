В NASA заявили о неполадке при развертывании антенны на корабле «Прогресс МС-33»

Представители NASA сообщили о неполадке, возникшей при развертывании антенны на российском космическом транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-33». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского агентства.
«После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения “Курс” корабля “Прогресс” не раскрылась в соответствии с планом», — сообщает NASA.
Как сообщили представители Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, все остальные системы работают в штатном режиме. Госкорпорация «Роскосмос» продолжит работы по устранению возникших с антенной проблем. Если они не будут завершены, командиру МКС Сергею Кудь-Сверчкову придется взять на себя ручное управление кораблем при стыковке с системой ТОРУ.
Ранее KP.RU сообщал, что 22 марта с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится корабль «Прогресс МС-33». Всего объем груза, который будет доставлен на МКС, составил 2,5 тонны.