Мининформации сказало, что делать с книгами, которые попали в список запрещенной к распространению в Беларуси литературы

Заместитель министра информации Денис Езерский сказал в эфире телеканала СТВ, что делать с книгами, которые попали в список запрещенной литературы.
Речь идет про Список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь. Он размещен на сайте Министерства информации страны. На 22 марта 2026 года в нем 241 наименование. Периодически перечень пополняется. Так, 27 февраля в него было внесено 16 новых изданий по итогам заседания Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.
Однако у многих возникает вопрос, что делать с книгами, которые попали в список, но были приобретены ранее. Скажем, библиотеки снимут их с полок, интернет-торговля покажет, что изданий нет в продаже или в Беларусь их заказать не получится.
«Но есть ли какая-нибудь ответственность за чтение?» — задался вопросом телеканал СТВ.
Ответ дал заместитель министра информации Денис Езерский:
«Если книга у человека уже приобретена, например, до попадания в список, у нас запрещено ее распространять. То есть ты не имеешь права эту книгу продать, передать, подарить. Это будет нарушением законодательства».
Также, говоря о списке запрещенных книг, замглавы Мининформации добавил:
«Цель сегодня, прежде всего, — воспитание у тех, кто задействован в производстве книги, ее издании, реализации, в том числе и в поставке в Беларусь, самоконтроля и ответственности».
