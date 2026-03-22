Mothership: жители дома в Сингапуре стали носить зонты и шляпы из-за ворон

Жители Сингапура пожаловались на нападения ворон.

Источник: Аргументы и факты

В Сингапуре жители многоквартирного дома пожаловались на частые нападения ворон, пишет Mothership.

«Повторяющиеся нападения ворон вынудили некоторых жителей многоквартирного дома в Ишуне носить шляпы и зонты всякий раз, когда они выходят из дома», — сказано в материале.

По данным издания, птицы стали проявлять агрессию после того, как свили гнезда — вороны начали подлетать к людям и клевать их. В частности, одна из местных жительниц рассказала, что 14 марта ее атаковали птицы, но прохожий смог их отогнать. При этом на следующий день вороны снова напали на нее.

«Теперь я всегда беру с собой зонт, когда выхожу из дома. Но вороны очень яростные и иногда даже клюют зонт», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок. Они проникали в дома и пугали людей.