SHAMAN назвал обязательным пунктом райдера портрет Путина в гримерке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что в его бытовом райдере в качестве обязательного условия есть требование разместить в гримерке портрет президента России Владимира Путина.
— Ни для кого давно не секрет, что обязательное условие в моем райдере — это портрет нашего президента, — подчеркнул певец.
Он рассказал об этом на концерте «Звезды Дорожного радио», передает информационная служба «Вести».
4 марта общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить SHAMAN на предмет возможного нарушения закона о борьбе с англицизмами. По ее мнению, афиши артиста содержат иностранное слово, что противоречит новым правилам.
5 марта певец раскритиковал женщину, заявив, что она либо не знает российского законодательства, либо сознательно доносит о якобы правонарушении, поскольку закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки.
