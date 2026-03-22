SHAMAN назвал обязательным пунктом райдера портрет Путина в гримерке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что в его бытовом райдере в качестве обязательного условия есть требование разместить в гримерке портрет президента России Владимира Путина.

— Ни для кого давно не секрет, что обязательное условие в моем райдере — это портрет нашего президента, — подчеркнул певец.

Он рассказал об этом на концерте «Звезды Дорожного радио», передает информационная служба «Вести».

4 марта общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить SHAMAN на предмет возможного нарушения закона о борьбе с англицизмами. По ее мнению, афиши артиста содержат иностранное слово, что противоречит новым правилам.

5 марта певец раскритиковал женщину, заявив, что она либо не знает российского законодательства, либо сознательно доносит о якобы правонарушении, поскольку закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки.

Кому запретят использовать иностранные слова без перевода на русский язык, как узнать, что можно и чего нельзя применять, на кого распространяются нововведения — в материале «Вечерней Москвы».