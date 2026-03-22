В ЦПКиО Волгограда прибыл центральный вал колеса обозрения «Звезда Сталинграда»

— Длина стрелы кранов составляет 84 метра. Каждая стрела состоит из семи секций. Сами краны имеют вес 720 тонн и поставлены на гусеничные шасси. Для перемещения техники на строительной площадке в два слоя уложили 480 железобетонных плит. Все три крана будут задействованы в монтаже колонн для вантового колеса обозрения, удерживая и вращая на весу колонны для будущего колеса обозрения, — рассказали в пресс-службе парка.