Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг

Ранее стало известно, что в Сан-Паулу умер бразильский актёр, режиссёр и драматург Жука де Оливейра. Он скончался 21 марта 2026 года на 92-м году жизни. Артист был известен по ролям в сериалах «Клон» и «Проспект Бразилии». Перед смертью он находился в реанимации из-за пневмонии, осложнённой проблемами с сердцем.