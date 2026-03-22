Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг

Актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби», умерла в возрасте 51 года.
По данным издания Variety, артистка скончалась 26 февраля в городе Сидни в канадской провинции Британская Колумбия. Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди.
Информацию подтвердил ее коллега по сериалу «Сверхъестественное» Джим Бивер.
Кэрри Энн Флеминг родилась 16 августа 1974 года в провинции Новая Шотландия. Она получила актерское образование в Виктории, где изучала драму и сценическое искусство.
Актриса начала карьеру с ролей в телесериалах и кино, включая проект «Вайпер» и фильм «Счастливчик Гилмор». Позже она снималась в хоррор-проектах, в том числе в сериале «Мастера ужасов».
Флеминг исполнила роль Карен Сингер в «Сверхъестественном», а также на протяжении нескольких сезонов играла Кэнди Бейкер в сериале «Я — зомби».
Помимо работы в кино и на телевидении, актриса участвовала в театральных постановках, включая «Ромео и Джульетту» и «Стальные магнолии».
У Флеминг осталась дочь. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.
