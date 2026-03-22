Телохранители МВД Беларуси рассказали об охране Ани Лорак в Минске, назвав цену своих услуг

Начальник специального отдела милиции Департамента охраны МВД Беларуси Евгений Годлевский рассказал в эфире телеканала СТВ об охране Ани Лорак в Минске, назвав цену услуг.
«Последняя наша была охрана — это Ани Лорак. Приезжали на концерт, обеспечивали именно ее непосредственно сопровождение, встреча с аэропорта и непосредственно все дальнейшие действия», — сообщил глава спецотдела.
Кстати, ранее мы писали, как телохранители МВД охраняли в Минске Ольгу Бузову, Леонида Якубовича, Дениса Майданова, Валерию, Дмитрия Колдуна, Ларису Долину и Владимира Машкова.
Что касается стоимости услуг, то речь идет про индивидуальный договор с каждым клиентом под его потребности. В целом, цена личной охраны — от 51 с небольшим рубля в час за работу одно сотрудника. Если требуется группа телохранителей или охрана делегации, цены будут выше. Доплатить надо, например, и за авто класса люкс.
«Если брать в целом, на 8 часов 4 сотрудника отделения, транспорт, 8-часовой рабочий режим. Данная услуга на сегодняшний день составляет 1 835 рублей 16 копеек», — сказал Евгений Годлевский.
Тем временем Мининформации сказало, что делать с книгами, которые попали в список запрещенной литературы.
Кстати, ранее российская писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии.
Также сообщалось, что проезд на наземном транспорте и метро в Минске дорожает сразу на 15 копеек.
Кстати, мы рассказывали, что кефирный продукт с бактерией долголетия аккермансией появится в магазинах Беларуси.