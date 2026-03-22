Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Кубы заявил о подготовке на случай военной агрессии США

Вооруженные силы Кубы ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны США. При этом Гавана надеется, что Вашингтон не станет предпринимать такие действия. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

Вооруженные силы Кубы ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны США. При этом Гавана надеется, что Вашингтон не станет предпринимать такие действия. Об этом в воскресенье, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

— Наши военные всегда готовы, на самом деле они ведут подготовку в последние дни к возможности военной агрессии. Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире, — высказался дипломат в интервью телеканалу NBC News.

18 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил готовность дать отпор любому внешнему вторжению. Он отметил, что США угрожают стране насильственным свержением конституционного строя. Политик заявил, что Вашингтон планирует захватить Кубу, ее ресурсы, собственность и экономику, которую стремится подчинить себе, а также назвал действия США ожесточенной экономической войной, направленной против всех кубинцев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты с Гаваной на разных уровнях. Он подчеркнул, что Москва готова оказать кубинским коллегам посильную помощь.

