Замглавы МИД Кубы заявил о подготовке на случай военной агрессии США

— Наши военные всегда готовы, на самом деле они ведут подготовку в последние дни к возможности военной агрессии. Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире, — высказался дипломат в интервью телеканалу NBC News.
18 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил готовность дать отпор любому внешнему вторжению. Он отметил, что США угрожают стране насильственным свержением конституционного строя. Политик заявил, что Вашингтон планирует захватить Кубу, ее ресурсы, собственность и экономику, которую стремится подчинить себе, а также назвал действия США ожесточенной экономической войной, направленной против всех кубинцев.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты с Гаваной на разных уровнях. Он подчеркнул, что Москва готова оказать кубинским коллегам посильную помощь.