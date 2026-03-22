В Петрово снова вспыхнул Дом культуры, где меньше месяца назад уже было короткое замыкание

Дом культуры в Петрово за свою историю пережил не один пожар: первый, по словам местных, устроили подростки, после чего часть здания пришла в негодность. ДК продолжил работать в сомнительном состоянии: на некоторых стенах висели таблички с запретом включать свет. 24 февраля в учреждении случилось короткое замыкание, его причинами заинтересовалась прокуратура.