Роскосмос сообщил о нераскрытии одной из антенн корабля «Прогресс МС-33»

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Одна из антенн системы стыковки грузового корабля «Прогресс МС-33», запущенного к МКС, осталась в нераскрытом положении, сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

В воскресенье ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который в дальнейшем полетит к Международной космической станции. Это первый пуск с восстановленного стартового стола, который был поврежден 27 ноября 2025 года.

«По информации главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции, после выведения транспортного грузового корабля “Прогресс МС-33” одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. Антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС», — говорится в сообщении.