Роскосмос сообщил о нераскрытии одной из антенн корабля «Прогресс МС-33»

В воскресенье ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который в дальнейшем полетит к Международной космической станции. Это первый пуск с восстановленного стартового стола, который был поврежден 27 ноября 2025 года.